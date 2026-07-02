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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRIನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ: BPL ಕಾರ್ಡ್​ದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಎಸ್​ಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಬಳಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವರದಿ: ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRIನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 8:24 AM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ)ಯು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 55 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಯ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRIನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ETV Bharat)

ರೋಬೋಟ್ ಆರ್ಮ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಎಲುಬು ಕೀಲು, ಮೊಳಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು, ಚಪ್ಪೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲುಬು ಕೀಲು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಫ್ ಕಮ್ಮಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಂತ್ರ: ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 2.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಎಲುಬು ಕೀಲು (ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಘಾತ, ರಕ್ತದ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್ಥೋಪಿಡಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಫ್ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ರೋಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಡರೋಗಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕನಸಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

DHARAWAD HUBBALLI KMCRI KNEE SURGERY FREE FOR BPLROBOTIC SURGERY
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRIನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ (ETV Bharat)

ನೋವು ರಹಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: 55 ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ನಡೆಯಲು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋವು ರಹಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಬಿ ಆರ್ ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಫ್ ಕಮ್ಮಾರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‌ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2.71 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಡದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಥೋಪಿಡಿಕ್ ವಿಭಾಗದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪು ಬದಲಿಸಿದ್ದು, ರೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿವಾರ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪ್ರತಿವಾರ ಒಂದಾದರೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ರೋಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಜನರಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ‌. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಂತ್ರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಇತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಬರಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 22 ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

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FREE FOR BPL
ROBOTIC SURGERY

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