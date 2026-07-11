ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 11, 2026 at 9:02 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ ಮೂವರು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ, ಮನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ತಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ತಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಲು ನಡೆಸುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ-2026 ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಜೂನ್ 29 ರಂದೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೇರಿ ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ರಾಯನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಸರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಟಿಪಿ (ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ) ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಬಯಲು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ರಾಜೀವ್ ನಗರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಸಿದಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆ, ನಜರ್ಬಾದ್, ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವೃತ್ತ, ಕೆ.ಟಿ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ಜನ ಸಂದಣಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ತಂಡದವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕಾಶವಾಣಿ ಸಮೀಪದ ಚೆಲುವಾಂಬ ಪಾರ್ಕ್, ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್, ಗೋಕುಲಂ, ವಿವಿಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆರ್ಎಂಸಿ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಜುಲೈ 10 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ. ಈಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ತರುವಾಯ ಮೂರನೇ ತಂಡವೂ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಇಇ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ತಂಡ ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಿವೆ. ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಇಇ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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