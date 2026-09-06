ಕರ್ನಾಟಕ AI ವಿವಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಸಭೆ; ತಕ್ಷಣದ ಎಐ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : September 6, 2026 at 9:29 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ AI ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KAIU) ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಸಭೆಯು ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎನ್.ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಸಭೆಯು ಗಮನಹರಿಸಿತು.
ತಕ್ಷಣದ AI ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ: ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್), ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ (ರೀಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ AI ಕೌಶಲ್ಯಗಳು: ಜೆನರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕ್ಲೌಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಐ , ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಐ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ?: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದವೀಧರರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಇತರ ರಂಗಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಎಐ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಎಐ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೇವಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಐ ತರಬೇತಿ ಲಭ್ಯತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಐ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಉದ್ಯಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗಿದಾರರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ: ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಉದ್ಯಮ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎಐ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗ, ಉದ್ಯಮ-ಚಾಲಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಭೆ: ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ (ಸಂಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಬೋಧಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಬಲವಾದ ಬೋಧಕ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ತಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ: ಉದ್ಯಮವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಐ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಚೌಕಟ್ಟು: ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣದ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಉದ್ದೇಶಿತ AI ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಐಯು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಮೊದಲ ಸಭೆಯು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೋಧಕರು, ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತಿರುವಂತೆಯೇ, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ AI ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎನ್.ಮಂಜುಳಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಗಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು AI ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ