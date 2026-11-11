ಇಂದು 500 ಮಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
CM DK Shivakumar: ಇಂದು 500 ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 11, 2026 at 3:15 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ 500 ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು 500 ಜನರಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಕೇವಲ 500 ಜನರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲಬೆರಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು?: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವರು ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು, ವಾಹನಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ (ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು 67 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಮಾಲೀಕರ ವಾಹನಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್, ನಮ್ಮ ಕಾರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ವಾಹನಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ಜೀವವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದು ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.
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