ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಜನ ಫುಲ್ ಖುಷ್
ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ನೆರದಿದ್ದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
Published : October 20, 2026 at 8:23 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಮೈಸೂರು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೈಭದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆಯೇ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಅಳತೆಯಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಬುತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಳಿದ ರಾಜರ ಇತಿಹಾಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಕಲೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರು ದಿನ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ, ಆಗುಂಬೆ ಮಳೆ ವೈಭವ, ಕವಲೆದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಾಲಯ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ ಕಣ್ತುಂಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲೇಸರ್ ಟೇಕ್ ಎಂಟರಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರವನ್ನು ಜಗಮಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಜಪಡೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಲಂಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 130 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮ: ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಲೇಸರ್ ಟೇಕ್ ಎಂಟರಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹೇಶ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಷ್ಟೆ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಲತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಲೇಸರ್ ಶೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮ, ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಲೇಸರ್ ಶೋ ನಿಂದ ದಸರಾಗೆ ಮೆರಗು ಬಂದಿತು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿದೆವು ಎಂದರು.
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