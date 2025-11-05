ETV Bharat / state

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದೇ ಸರ್ಕಾರ?

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳವಾದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

Mayura Varma birthplace Talagunda
ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ, ಪ್ರಣವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್‌. ಎಸ್.ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ‌ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತಾಳಗುಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ‌‌ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಪಲ್ಲವರಿಂದ ತನಗಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು.

ತಾಳಗುಂದ ಕನ್ನಡ ಜನನವಾದ ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಾಳಗುಂದದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸುಮಾರು 14 ಅಡಿ‌ ಎತ್ತರದ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ 7 ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ 7 ಅಡಿ ಇದೆ. ಈ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಪಲ್ಲವರು, ಗಂಗರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹರಕೆ ಹೂತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತಾಳಗುಂದ (ETV Bharat)

ಅಂದು ತಾಳಗುಂದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದ ಶಾಸನವಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಣವ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಶಾಸನಗಳ‌ ನಡುವೆ 2012 ರಲ್ಲಿ‌ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ.450 ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಹಲ್ಮಡಿ ಶಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ‌ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿದೆ‌. ಉತ್ಖನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಭಾಗದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಕಟಾಜನಾ ಶಾಸನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕತ್ತೆನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ 410ರ ಶಾಸನ ಎಂದು ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತಾಳಗುಂದಲ್ಲಿ ದೂರೆತ ಇತರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ.

Mayura Varma birthplace Talagunda
ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ: ಇಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ, ಇದರ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತರು. ನಂತರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹೇಗಾಯಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಾರರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈತ ತಾಳಗುಂದದಿಂದ ಬನವಾಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಂಬುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

Mayura Varma birthplace Talagunda
ಶಾಸನ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನವೀನ ತಾಳಗುಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ನೆಲೆ, ಮೂಲ‌ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ‌ದ ದೊರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವಾದ ತಾಳಗುಂದವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೇ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ. 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಪುರತಾನ ಶಾಸನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Mayura Varma birthplace Talagunda
ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವದಂತೆ ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಣವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ 1,600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಹೆಂಚುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ತಾಳಗುಂದ ನಳಂದದಂತಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Mayura Varma birthplace Talagunda
ಪ್ರಣವಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ETV Bharat)

ನಳಂದದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಳಗುಂದ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಳಂದದಂತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕು. 1,600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕುಲುಮೆಗಳು, ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಅವರ ಕಾಲದ ಬುನಾದಿ, ಹಂಚುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಯಾವುದಾರೂ ಸ್ಥಳ‌ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಾಳಗುಂದ. ಇನ್ನಾದರೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಸದಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಾಳಗುಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ನವೀದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ತಾಳಗುಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಾಳಗುಂದದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬರಬೇಕು‌. ಕನ್ನಡ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ತಾಳಗುಂದವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.‌ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರ, ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಇದು ಮಕ್ಕಳ‌ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಖನನ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

