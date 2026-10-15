ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಂತ್ರ
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈಗ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 2:04 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ವಜ್ರ(ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೈಮಂಡ್) ತಯಾರಿಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಔಷದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಬರೋದು ತಡವಾದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸವೇ ನಿಂತುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಳಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಝರ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಂಜಿಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಜಿಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ಜೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈಗ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು-ಎಇಎಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಇಎಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೆಮ್ PEM- PROTION EXCHANGE MEMBRANCE) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 250 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (kW) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ನೀರಿನಿಂದ ಇಂಧನ- ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಿನಿ (ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ), ಮ್ಯಾಕ್ರೋ (ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಮೆಗಾ (ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ) ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ?
- ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ ಘಟಕಗಳು.
- ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ (ಕೃತಕ ವಜ್ರ) ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಾಗಿ.
- ಸೌರಶಕ್ತಿ (ಸೋಲಾರ್) ಮತ್ತು ಪವನಶಕ್ತಿ (ವಿಂಡ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ.
- ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ.
- ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಹನ ಇಂಧನ (ಮೊಬಿಲಿಟಿ) ರಂಗಕ್ಕೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.70 ರಿಂದ 85 ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನಿಂದ ದುಬಾರಿ ದರ ತೆತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ರಿಂದ 85ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ, ಇಡೀ ಉತ್ಪಾದನೆಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೈಡ್ಜನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರಂತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ- ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶೇ 90 ಉದ್ಯೋಗ: ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೈಡ್ಜೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವೆಂಕಟ್ ರಾಮ್ ಪಿ.ಕೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಇಎಂ ಮತ್ತು ಎಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಇಎಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆನ್ಸೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶೇಕಡ 80ರಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಲೈಝರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಂಜಿಮಠ ಘಟಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳಿಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೃಹತ್ ಘಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿರುವುದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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