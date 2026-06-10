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ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಯ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಹೈಟೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಹೈಟೆಕ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರವು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

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ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 6:28 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಹೈಟೆಕ್ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊರತೆ, ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕತ್ಸೆಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಘಟಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Animal Birth Control-ABC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಾಳಜಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಗರವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ 40 ಶ್ವಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

first-hi-tech-unit-in-hubballi-to-perform-sterilization-surgery-for-stray-dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಾಳಜಿ' ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4,250 ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಘಟಕ ‌ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ತಗಡು ಹಾಕದೆ, ಪಫ್​ ಶೀಟ್​​ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಾಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ‌ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು OT ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್​ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದುವರೆದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

first-hi-tech-unit-in-hubballi-to-perform-sterilization-surgery-for-stray-dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 150-160 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. 31 ಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ 5-6 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕಿತ ನಾಯಿಗಳನ್ನಿಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಡಿದು ತಂದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು 10 ಕೇಜ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟಿ ಬಳಿಕ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ನಿಗಾ ಇಡಲು 15 ಕೇಜ್​​ಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೇಜ್​ಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೆಸ್ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಬಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೀರೋ ಡಾಗ್ಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ನಾಯಿಗಳ‌ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

first-hi-tech-unit-in-hubballi-to-perform-sterilization-surgery-for-stray-dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಕೇಜ್​ಗಳ ನೈಮರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ‌ ಒತ್ತು: ಎಲ್ಲಾ ಕೇಜ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಜಿಗೂ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 25 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್​​ ವಾಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. 6 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೇಜ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುವಂತಿವೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

first-hi-tech-unit-in-hubballi-to-perform-sterilization-surgery-for-stray-dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಹೈಟೆಕ್ ಘಟಕ ಇದಾಗಿದ್ದು, 1.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ‌ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕತ್ಸೆ ಟೆಂಡರ್​​ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 160 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

STERILIZATION SURGERY UNIT
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಕೇಂದ್ರ
DHARWAD
STRAY DOGS STERILIZATION
STERILIZATION SURGERY FOR DOGS

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