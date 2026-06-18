ಫೈಲಟ್ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಫೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್: ಏನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಗೊತ್ತಾ.?
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮುಗಿದು ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 8:02 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈನಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಫೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹವಾಮಾನ, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯುಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅಡಚಣೆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಎಐ)ವು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಗ್ರೌಂಡ್ (ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೈದಾನ) ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಫೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪೈಯರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾಲ್ಕು ಏರ್ ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ತರಗತಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನೋದ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು,
ಫೈಲಟ್ ಆಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೀಗಿದೆ: ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಲು ಕನಿಷ್ಠ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ (DGCA) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಫೈಲಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (Cadet Pilot Program) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (Airlines) ನೇರವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 85 ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 200 ತಾಸುಗಳ ಹಾರಾಟ ಅನುಭವ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ (CPL - Commercial Pilot License) ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಗೋ) ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು 75.ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ: 200 ಗಂಟೆ ಹಾರಾಟ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದು ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಿಜೋರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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