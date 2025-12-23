ETV Bharat / state

ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್

ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(NMPA) ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು 'ಎಂ.ಎಸ್.ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್' ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು.

CRUISE VESSEL ARRIVES AT NMPA
ಎನ್​​ಎಂಪಿಎಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 3:39 PM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಬಂದರು ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ‌ ಹಡಗು ಎಂ.ಎಸ್.ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಗಮಿಸಿತು.

ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:15ಕ್ಕೆ ಎನ್ಎಂಪಿಎಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬರ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರಲ್ಲಿ 07:15ಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು. ಇದು 172.50 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 7.50 ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು 28,803 ಒಟ್ಟು ನೋಂದಾಯಿತ ಟನ್ನೇಜ್ (GRT) ಹೊಂದಿದೆ. ಮರ್ಮುಗೋವಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 360 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 450 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ವಿನಿತಾ ಶೇಖರ್, ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರಿನ ನೌಕರರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಒದಗಿಸಿದ ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು.

ಕಾರ್ಕಳದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ, ಸೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುದ್ರೋಳಿ‌‌ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಾಣ ಕೊಚ್ಚಿನ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹಡಗು ಸಾಗಿತು ಎಂದು ಎನ್​​ಎಂಪಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಿನ್‌ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಿತಗೊಂಡಿರುವ ಫಿನ್​​​​​ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್​​​​​​​​​ ಚಾಂಪಿಯನ್​​​​​​​​ ಶಿಪ್​​​​​​​​​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಫಿನ್​​ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಈಜುಪಟುಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೆಕ್ಕೆಯಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜಿದರು. ಡಿ.20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 22ರ ವರೆಗೆ ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಗರದ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂಡರ್‌ವಾಟ‌ರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ 32ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 1,000 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

