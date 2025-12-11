ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ - ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇತುವೆ; ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾಗ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ
ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇತುವೆ ಎಂದರೆ ಬಿಲ್ಲಿನಾಕಾರದ ಸೇತುವೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ - ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ನಡುವೆ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಹಲವು ಬೀಚ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಬೀಚ್ ಗೆ ನಗರದಿಂದ ಬರುವವರು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಬೀಚ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಡಲ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸೇತುವೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ: ಸದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ 8 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಕೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ದೋಣಿ ಸಂಚಾರ ರಾತ್ರಿ 7.30ರ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಸ್ಟನ್ ಸೇತುವೆ ಆದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ.
10ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂ ಡಿ ಅರುಣ್ ಪ್ರಭ ಅವರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ನಡುವೆ 980 ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಭರತ ರೇಖೆಯಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ತಲಾ 31 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪಾನ್ 2ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲದೇ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 100ಮೀಟರ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ 480ಮೀ. ಇರಲಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಎರಡು ತೀರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೇತುವೆ: 2 ತೀರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿರಾಳಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದೆ.
