ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ ಜೋರು: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2025 at 7:02 PM IST|
Updated : October 20, 2025 at 8:55 PM IST
ಮೈಸೂರು : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 5 ದಿನಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 150 ಮಳಿಗೆಗಳು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ನಗರದ ಜೆ. ಕೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸುಮಾರು 62 ವಿಧದ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 100 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 5000 ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೇಳುವುದೇನು? : ಈ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರು ಪಟಾಕಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರ್ರೇಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಬಾರಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ 16 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅದರ ಲೋಗೋ ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಳೆಯ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಸೇರಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಕಾಶಿಯಿಂದ ತರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
- ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
- ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ, ಮೂಗಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬೇಕು.
- ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 15 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸಿದ್ಧ : ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗರದ ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅವಘಡಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 15 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
