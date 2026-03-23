ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಕಾಫಿ, ಕಬ್ಬು, ಮೆಣಸು ಜತೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಭಸ್ಮ
ಘಟನೆಯಿಂದ ರೈತನೋರ್ವ ಒಟ್ಟು 20 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 23, 2026 at 5:27 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಭಾಗ, ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹಲವಾರು ಭಾಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗದ್ದೆ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊಗರಿಹಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಗೆ 8 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ 2 ಎಕರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಾದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ.
ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೋ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಸೆದ ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ತುಂಡಿನಿಂದ ಈ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ತಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲದೇ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಇದೆ.
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ರೈತ ಹೇಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸುಮಾರು 8 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. 2 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ದಗೆಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಸಿಗರೇಟು, ಬೀಡಿ ಎಸೆದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 20 ನೀರು ಕೊಡುವ ಪೈಪ್ಗಳು ಸರ್ವ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
