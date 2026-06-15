ಮೈಸೂರು: ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, 7 ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ಆರ್.ಟಿ. ನಗರದ ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಈ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : June 15, 2026 at 5:20 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 7 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಆರ್. ಟಿ. ನಗರದ ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಫಾಕ್ಸ್ ಡೆನ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬುವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 7 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಘಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸುಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಕೆಲವರು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಜಿಗಿದು ಪಾರಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಿಚನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ 7 ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಹುಲ್ಲು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ (FOXDEN) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 3 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು 8 ಜನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 25 ಜನರು ಇದ್ದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಡಾರ್ಜಲಿಂಗ್ ಮೂಲದ ಸಾಯಿಲ್ (26) ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಕಾಶ್ (24) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರೀತಂ ಪುನೀತ್ (40), ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವಿನಾಶ್ (30), ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಯೋಗೇಶ್ (24), ಸೋನು, ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಬವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಳಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಬಾರ್, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ ಇದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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