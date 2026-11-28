ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 7:40 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ದಲಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಗ್ಗಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಭರತ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ದಲಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಭರತ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಗುರುಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ 34 ಮಂದಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಫಿ ಕಟಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಕೇವಲ 300 ರೂ. ಕೂಲಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕೂಲಿ ಹಣ ಗೀಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಭರತ್ ತನ್ನ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರೂ, ತಾನು ನೀಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭರತ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪೈಪ್ನ ತುಂಡಿನಿಂದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಎದುರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ?, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೊಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರೂ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದಲಿತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಳನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 34 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಕೂಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಭರತ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಬೆದರಿಸಿ 34 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದೂಕಿನಿಂದಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನೀಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ ಆತನ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆದರಿದ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಜಿ.ರಘು, ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ 34 ಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ 34 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರದಿಂದ ಬಂದವರ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್ಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತನನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಲ್ಲಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ತನಿಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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