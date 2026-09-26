ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು, ₹24 ಲಕ್ಷ ಸುಪಾರಿ ಆಫರ್ ಆರೋಪ: ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸುಪಾರಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 7:45 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಪಾರಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶಿಪಟ್ಣ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ (25) ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) 2023ರ ಕಲಂ 55 ಹಾಗೂ 61(2)(a) ಅಡಿ ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅ.ಕ್ರ: 155/2026ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಗೆ (CCB) ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯ ಸ್ಕೆಚ್, 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಫರ್: ದೂರಿನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರುದಾರನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಸುದೀಪ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೀರ್ತನ್ ಅವರನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ‘ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಟೆಲ್’ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದೀಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹೇಶ್, ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಕಳದ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಈ ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ 5,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ 15,000 ರೂ ಮನೆ ಖರ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುದೀಪ್ ಬಜಪೆಯ ಕಿನ್ನಿಪದವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಫೋಟೋವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆತ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಕಾರಿನ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿಗೆ 2,000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಪದವಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸುಳ್ಯದ ಅಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂತನ್ ಗುಂಡ್ಯ ಎಂಬಾತನನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2 ತಲವಾರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಪತ್ನಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ, ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ದೂರು: ಸುದೀಪ್ ಕೃತ್ಯ ಮುಗಿಸಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪದೇ ಪದೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದರೆ ಕುಟುಂಬ ಅನಾಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಂತನ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ರೌಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವಭಯದಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಿ.ಎಚ್.ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ' ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪದ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಪದವು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ 2025ರ ಮೇ 1ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIA)ಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಎನ್ಐಎ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು 11 ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
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