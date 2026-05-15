40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ; 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಂಚನೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ

ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 3:05 PM IST

​ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೊಂದು ಒಬ್ಬರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ರಾಚಯ್ಯ ಎಂಬವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆ ಬಿಗಿದಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಎಂ.ರಾಚಯ್ಯ 1982ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ (KEB) ಕಚೇರಿಗೆ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಿರಾಶರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಬಂದಿದ್ದರು.​ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ನಾಗಮಂಗಲದ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಎಂಬವರಿಗೆ ಆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ, ರಾಚಯ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 1992ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಖಾಯಂ ಆಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, 2003ರಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, "ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಚಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ" ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

2019ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲು: ​37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ರಾಚಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಲಿ ರಾಚಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಬಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಲಿ ರಾಚಯ್ಯಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 65,224 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಬೇಕೆಂದು ಅಸಲಿ ರಾಚಯ್ಯ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹತಾಶರಾದ ರಾಚಯ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM) ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ​ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ (ನಕಲಿ ರಾಚಯ್ಯ) ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ​ಅಸಲಿ ರಾಚಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆರೋಪ, ​ಸುಭಾಷ್ (ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್) ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

