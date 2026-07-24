ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಗುರುವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆದು ಪರಸ್ಪರರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

SHIVAMOGGA CASES AGANIST PARTY WORKERS ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 3:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಿನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ 14 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ‌ ಬಿಜೆಪಿಯ 11 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.‌

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಗಿರೀಶ್, ರಂಗನಾಥ್, ಶರತ್ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಸಲ್ಮಾನ್, ಪಾಲಾಕ್ಷ, ವಿನಯ್ ತಾಂದ್ಲೆ, ಉಮೇಶ್, ಕುಮರೇಶ್, ಕೇಶವ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಲ್ಲು, ಪ್ರದೀಪ್, ಪುನೀತ್, ಸಾವಂತ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ದಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಹುಲ್ ಬಿದರೆ, ವಿನಯ್ ಭಟ್, ಮಿಳಘಟ್ಟ ಜಗ್ಗ, ಯುವರಾಜ, ಸಂತೋಷ್, ದೀನ ದಯಾಳ್, ಗಣೇಶ್, ಕಿರಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ತುತ್ತೂರಿ, ಸೋಮೇಶ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯ ಕೆ.ಎನ್. ಹುಲಿಯಣ್ಣನವರ್ ಎಂಬವರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರ​ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

TAGGED:

SHIVAMOGGA
FIR AGANIST BJP CONGRESS WORKERS
ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
BJP CONGRESS CLASH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.