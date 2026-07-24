ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಗುರುವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆದು ಪರಸ್ಪರರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
Published : July 24, 2026 at 3:25 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಿನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ 14 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ 11 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಗಿರೀಶ್, ರಂಗನಾಥ್, ಶರತ್ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಸಲ್ಮಾನ್, ಪಾಲಾಕ್ಷ, ವಿನಯ್ ತಾಂದ್ಲೆ, ಉಮೇಶ್, ಕುಮರೇಶ್, ಕೇಶವ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಲ್ಲು, ಪ್ರದೀಪ್, ಪುನೀತ್, ಸಾವಂತ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ದಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಹುಲ್ ಬಿದರೆ, ವಿನಯ್ ಭಟ್, ಮಿಳಘಟ್ಟ ಜಗ್ಗ, ಯುವರಾಜ, ಸಂತೋಷ್, ದೀನ ದಯಾಳ್, ಗಣೇಶ್, ಕಿರಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ತುತ್ತೂರಿ, ಸೋಮೇಶ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯ ಕೆ.ಎನ್. ಹುಲಿಯಣ್ಣನವರ್ ಎಂಬವರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
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