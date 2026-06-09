ಬೈಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು
ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 6:14 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈದ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕ. ಸಂತೋಷ್ ಮಾಳೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈದ್ ತಮ್ಮನನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರೆತರಲು ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ. ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈದ್ ಬಳಿ ಬಂದ ಸಂತೋಷ್, ಬೈಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಜೈದ್ ಕೈ ಮುರಿದಿದ್ದು, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಗಾಯಾಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಬೂದಿಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಳೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನೀಪ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಟಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಎಂಬವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನನ್ನ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಶಾಲೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಲಾಠಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಡ ಬುಜಕ್ಕೆ ಎದೆಗೆ ಕೈ, ಕಾಲಿಗೆ ಥಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿದನು. ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಗೇಟ್ಗೆ ಗುದ್ದಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚುಕಿದನು, ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಕೈಗೆ ಥಳಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಮುರಿದಿದೆ. ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿದರೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ. ನನಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಸಂತೋಷ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈದ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
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