ETV Bharat / state

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಶಾಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

fir-filed-against-teacher-and-school-for-allegedly-assaulting-a-student
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 10:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ‌ಬಂದಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷದ ನೊಂದ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲಿನಾ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 10ರಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲಿನಾ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುವಂತೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲ್ಲೆಯ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಥಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 10ರಂದು ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಹಲ್ಲೆಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಆ್ಯಂಗ್ಲಿನಾರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಬೆದರಿಸುವುದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್​ನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಎಂದು ಹೊಡೆದೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನವಾದರೂ ಬಾಸುಂಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವ ಥರ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್‌ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 432 ಜನ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಪತ್ತೆ: 255 ಮಂದಿ ಗಡಿಪಾರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರದ್ದೇ ಸಿಂಹಪಾಲು

TAGGED:

FIR AGAINST TEACHER
FIR AGAINST SCHOOL
BENGALURU
ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಲ್ಲೆ
ASSAULT ON STUDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.