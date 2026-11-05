ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
Old Idol Stolen Case: ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಕಳವು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಬಾಳೆಕುದುರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2026 at 6:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದ ದೇವರ ಹಲವು ವಿಗ್ರಹ ಕಳವು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಳೆಕುದುರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಗದೀಶ್ ಐತಾಳ್ ಎಚ್.ಎಂ. ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಾಸುದೇವ ಸದಾಸಿವಾಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಪರಿಚಾರಕ ಶ್ರೇಯಸ್, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
2024ರಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಸದಾಶಿವಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೊಳಪಡುತ್ತಿದ್ದ 6-7ನೇ ಶತಮಾನದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ, ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ, ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಮೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ವಾಸುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ರೂಪಿಸಿದ ಸಂಚಿನಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳನ್ನ ಮಳಿಗೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಿಟ್ಟು ಭಕ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿಯಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂಶಯವಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಐತಾಳ್, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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