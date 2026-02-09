ETV Bharat / state

ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ: ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​

ತಾಯಿಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

fir-against-daughter-accused-of-sending-mother-private-photo-to-boyfriend
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಖಾಸಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ 49 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ವರುಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ‌.

ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ‌ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೋನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ ತಾಯಿಯು ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಚ್ಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಬೆತ್ತಲೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಯುವಕನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ತಾಯಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ, ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ‌. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯುವಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಾವರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅನಿಲ್‌(45) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜೇಶ್ (30) ಪ್ರೇಯಸಿಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ.

ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕಡು ಹೋಬಳಿಯ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕಳೆದ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಬೆಳ್ಳಾವರ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದೆ ಅನಿಲ್ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಜೇಶ್​ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಮಗಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಲ್‌ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್​ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಅನಿಲ್​ಗೆ ರಾಜೇಶ್​ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ: ನೊಂದು‌ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರಿಯಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

