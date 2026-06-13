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ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ₹92.55 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಫಂಡ್ ಬಳಕೆ: ಇ.ಡಿ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ 7 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​

ವಿದೇಶಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 8:02 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್​​​ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 92.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್​​ಘಡ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹ್ಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜೊನಾಥನ್ ಎಸ್.ರಾಜನ್, ಮೀಕಾ ಮಾರ್ಕ್, ಅಜಿತ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಥಾಯಿ, ವರ್ಗೀಸ್ ಚಾಕೊ, ಬಬ್ಲು ಕುರ್ಮಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಜಾಯ್, ತಿಮೋತಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಯುಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಹಾಗೂ ಬಿಎನ್ಎಸ್​ನ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್​​ಗಳಡಿ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ 92.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಫೆಮಾ) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್​​ಘಡ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 44 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೀಕಾ ಮಾರ್ಕ್​ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತನ ಬಳಿ 24 ವಿದೇಶಿ ಡೆಬಿಡ್ ಕಾರ್ಡ್​​ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈತ ಟಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ತಂಡವು ಕೆವೈಸಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಟಿಟಿಐ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ವರ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಛತ್ತೀಸ್​​ಘಡ ರಾಜ್ಯದ ಧಮತರಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮಾನಸ್ಪಾದವಾಗಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಡ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜಿತ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸೂಚಿಸಲಿದೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಂತೆ 3,200 ಬಾರಿ ಹಣ ವಹಿವಾಟು ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 3.2 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಅಜಿತ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಟಿಟಿಯ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಣಕಾಸು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ಈತನಿಂದ 37 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಜೊನಾಥನ್ ರಾಜನ್, ದೇಶದ ಟಿಟಿಐ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಎಥಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಮಾಯಕರ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲು ಆಯೋಜಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ED FIR
FUND FOR NAXAL ACTIVITY
BENGALURU
ವಿದೇಶಿ ಫಂಡ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ
FOREIGN FUNDS FOR ILLEGAL ACTIVITY

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