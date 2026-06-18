ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 10 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 10 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 7:57 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕುನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಮನನೊಂದು ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ (55) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಯೂಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಆರ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ಹೋದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಲೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಯಪ್ಪ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಐದು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಪಿ ಸೇರಿ 10 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಕಿರುಕಳ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ನಿಂಧನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ, ರಂಜನಿ, ಚೇತನಾ, ಮಹಾಂತೇಶ ಗೌಳಿ ಐದು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸುಮಾ, ಚನ್ನಮ್ಮ, ವಿಜಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರೂಪಾ ನಾಲ್ವರು ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು. ಸಿಆರ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಪಿ ಸೇರಿ 10 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
''ನನ್ನ ಪತಿ ಜಯಪ್ಪ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಕ್ಕನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಹತ್ತಾರು ಸಲ ಪತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಇವರು ನೀಡಿದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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