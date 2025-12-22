ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ- ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪರಿಚಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 11:32 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಿತಗೊಂಡಿರುವ ಫಿನ್ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಜುಪಟುಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೆಕ್ಕೆಯಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜುತ್ತಾರೆ.
ಡಿ.20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 22(ಇಂದು)ರ ವರೆಗೆ ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಗರದ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ 32ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 1,000 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಜುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈಜಿದರೆ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಉದ್ದದ ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ನಾರ್ಕೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಈಜುವುದೇ ಈ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಈ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಫಿನ್, ಬೈಫಿನ್ ಎಂಬ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಬೈಫಿನ್ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜುವುದು. ಮೋನೋ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜುವುದು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ನಾರ್ಕೆಲ್ ಎನ್ನುವ ಉಪಕರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ 100 ಮೀಟರ್, 200, 400, 800 ಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಈಜಲಾಗುತ್ತದೆ. 50 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈಜಬಹುದು. ಈ ಈಜುವಿಕೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾನ್ಯ : 2023ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಜೋಯಾ ಜನ್ನತ್ 25.71 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಳು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾನ್ಯ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ 25.65ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ತಪನ್ ಪಾಣಿಗ್ರಾಹಿ ಅವರು, "ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಈಜಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಪುಣೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈಗ ಐದನೇಯದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಈಜುಗಾರರು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾರ್ಕಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ".
"ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಫಿನ್ ಹಾಕಿ ಈಜುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬೈ-ಫಿನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೊನೋ-ಫಿನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನೋ-ಫಿನ್, ಬೈ-ಫಿನ್ ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಈಜು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ನಿಯಾ (50 ಮೀಟರ್ ಉಸಿರಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ ಈಜುವುದು) ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ".
"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 32 ರಾಜ್ಯಗಳ 437 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 144 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 487 ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಾ (NADA) ತಂಡವು ಆಟಗಾರರು, ಪೋಷಕರು, ತರಬೇತುದಾರರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿತು. ವಯೋಮಿತಿ ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ".
"ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಲು ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಯಂ ಟೈಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ (IOC) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈಜುಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದರು.
