ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಗುದ್ದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ದಂಡ
ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 2, 2026 at 6:21 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಆಹಾರದಾಸೆಗೆ ನಡುರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಗುದ್ದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ-ಊಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಲಕನಿಂದ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಊಟಿ ಕಡೆಗೆ ತರಕಾರಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾರಿ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾರಿಯನ್ನು ಆನೆಗೆ ಗುದ್ದಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿನ್ಶಾದ್ ಸಿ. ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು, 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?: ಬಂಡೀಪುರ-ಊಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಆನೆಗೆ ಲಾರಿ ಗುದ್ದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ತಕ್ಷಣ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಿಂಬದಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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