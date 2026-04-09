ಭಕ್ತರೇ... ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರಧಾರೆಗೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ ಕಸ; ಬೀಳುತ್ತೇ ₹1500 ದಂಡ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಟಿ.ಟಿ ವಾಹನದಿಂದ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ ಕಸವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದು, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 9, 2026 at 8:26 PM IST
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕುಕ್ಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ ಕಸ ಬಿಸಾಡಿದವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ₹1500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಡಬಾರದೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೆಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಟಿ.ಟಿ ವಾಹನದಿಂದ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ ಕಸವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಸ ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋನಪ್ಪ ಅವರು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಬಿಂದಿಗಲ್ಲಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ₹1500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಎಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನದ ಮೇಲೂ ಕಸ ಬಿಸಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಘಟನೆಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಅಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ನೆಟ್ಟಣ) ದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮರದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್–ನೀರು ನಿಂತು ದುರ್ವಾಸನೆ, ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಾವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
