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ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅಳಿಯಂದಿರ ನಡುವೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವೈಷಮ್ಯ: ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 9:03 AM IST

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ಅರೇಹಳ್ಳಿ (ಹಾಸನ): ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅಳಿಯಂದಿರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ವೈಷಮ್ಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ (23) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಸುಜಿತ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರೇಷ್ಮಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಿಶಾ ಬಾನು ಅವರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ದಿವ್ಯಾಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ತಂಗಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ದಿವ್ಯಾಳ ಪತಿ ಸುಜಿತ್ ಎಂಬಾತ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ಕನ ಪತಿ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದ ಮಹಮದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇರಿದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್​ಪಿ ಶುಭಾನ್ವಿತ, ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ. 8ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ 9 ರಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿದ್ದೀಕ್​ ಎನ್ನುವವರು ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಜೀತ್​ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ.ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಲಯಾಳಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅಳಿಯಂದಿರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ನಿಶಾ ಬಾನು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂಗಿ ದಿವ್ಯಾಗೆ 55 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಸಾಲವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಶಾ ಬಾನು ಅವರೇ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶಾ ಬಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಜೊತೆ ಸಾಲದ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್​ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೆ. 8ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಆರೋಪಿ ಸುಜೀತ್​ ತಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿದ್ದ ಚೂರಿಯಿಂದ ಕಿವಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದೀಕ್​ ಅವರನ್ನು ಪತ್ನಿ ತಕ್ಷಣ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಅವರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಆಫ್ಜರ್​ ಅಲಿ ಎನ್ನುವವರಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

HASSAN
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ಅಳಿಯಂದಿರ ಗಲಾಟೆ
MURDER CASE

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