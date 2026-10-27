ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಒಟ್ಟು 9,064 ಮಂದಿ ಡಿಲೀಟ್; ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ 40 ಜನರ ಹೆಸರೂ ರದ್ದು: ಡಿಸಿ
ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೋಟಿಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 9,064 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 7:51 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನ್ನು ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR-2026) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು 9,064 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ 40 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ (Foreign Citizenship) ಹೆಸರುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೋಟಿಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 9,064 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾಯಂ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು (Permanently Shifted - Form-7): 7,627 ಮಂದಿ. (ಉದ್ಯೋಗ, ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು).
- ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅನರ್ಹರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟವರು (Marked Ineligible during Hearing): 1,384 ಮಂದಿ
- ಮೃತಪಟ್ಟ ಮತದಾರರು (Death): 87 ಮಂದಿ
- ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಮತದಾರರು (Already Enrolled): 6 ಮಂದಿ
ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ 40 ಜನರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿ ದ್ವಿಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ (Dual Citizenship) ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಟ್ಟು 40 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ನೇಪಾಳ: 17 ಮಂದಿ
- ಅಮೆರಿಕ: 6 ಮಂದಿ
- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 6 ಮಂದಿ
- ಕೆನಡಾ: 5 ಮಂದಿ
- ಬ್ರಿಟನ್: 2 ಮಂದಿ
- ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: 1
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 1
- ಐರ್ಲೆಂಡ್: 1
- ನಾರ್ವೆ: 1
ಇವರು ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ರದ್ದಾಗುವುದರಿಂದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16,78,448 ಮತದಾರರು – ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ: ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 16,46,387 ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ 41,125 ಮತದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (Addition). 9,064 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ 32,061 ಮತದಾರರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 16,78,448ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷ ಮತದಾರರು: 8,23,198
ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು: 8,55,232
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು: 18 (ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರೇ 32,034ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ).
ವಿಧಾನಸಭಾವಾರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ವಿವರ:
|ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಪುರುಷರು
|ಮಹಿಳೆಯರು
|ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ
|ಒಟ್ಟು
|ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (200)
|1,10,338
|1,11,916
|0
|2,22,254
|ಮೂಡಬಿದ್ರೆ (201)
|96,041
|1,01,666
|5
|1,97,712
|ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ (202)
|1,10,572
|1,16,955
|3
|2,27,530
|ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ (203)
|1,01,062
|1,11,441
|9
|2,12,512
|ಮಂಗಳೂರು (204)
|98,697
|1,00,259
|0
|1,98,956
|ಬಂಟ್ವಾಳ (205)
|1,07,231
|1,08,478
|1
|2,15,710
|ಪುತ್ತೂರು (206)
|1,00,703
|1,03,478
|0
|2,04,181
|ಸುಳ್ಯ (207)
|98,554
|1,01,039
|0
|1,99,593
1.50 ಲಕ್ಷ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು 1,205 ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಾಸ್ತವ: ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,50,131 ಮಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 1,48,739 ಮಂದಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1,392 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅನರ್ಹರರು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,205 ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 879 ಅರ್ಜಿಗಳು ನಮೂನೆ-7ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 326 ಅರ್ಜಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಮೂನೆ-7ರಲ್ಲಿದ್ದ 879 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 788 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ ಇತ್ತು, ಉಳಿದ 91 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ 1,205 ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 1,205 ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (Rejected). ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಯುವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಮತದಾರರ ವಿವರ: ಯುವ ಮತದಾರರು (18–19 ವರ್ಷ): ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25,326 ಮಂದಿ ಯುವ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 12,418ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 12,908 ಯುವಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು (PwD): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13,420 ಮಂದಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ (ಪುರುಷರು: 7,607, ಮಹಿಳೆಯರು: 5,813).
85 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು: ಒಟ್ಟು 14,086 ಹಿರಿಯ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ (ಪುರುಷರು: 5,379, ಮಹಿಳೆಯರು: 8,707).
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRI): ಒಟ್ಟು 366 ಮಂದಿ (ಪುರುಷರು: 210, ಮಹಿಳೆಯರು: 156).
ಸೇವಾ ಮತದಾರರು (Service Electors): ಒಟ್ಟು 449 ಮಂದಿ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ (ERO), ಸಹಾಯಕ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ (AERO) ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (BLO) ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ voters.eci.gov.in, ceokarnataka.kar.nic.in ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಲತಾಣ dk.nic.in ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1950 ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವವರು ನಮೂನೆ-6 ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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