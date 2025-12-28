ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ: ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರು- ನೋಡಿ
ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ದನಿಗೂಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
Published : December 28, 2025 at 9:49 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ದಾರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ)ಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆದರು. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು.
ಕ.ರ.ವೇ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲನ್ನವರ, ಕ.ರ.ವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಅಭಿಲಾಷ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ "ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ" ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರನ್ನು ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರನಟರಾದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ನಿನಾಸಂ ಸತೀಶ್, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ನಟಿಯರಾದ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾರಾ ಮೆರುಗು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ನಟ, ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಹಾಡಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, "ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ನಿಜಗುಣವುಳ್ಳಡೆ ಕೂಡಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ' ಎಂಬ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಗರ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೇವೋ, ನಮಗೆ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು" ಎಂದರು.
"ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಜತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಟರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಟ ವಶಿಷ್ಟ ಸಿಂಹ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕುಂದಾದಷ್ಟೇ ಸಿಹಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು.
ನಟ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರಿನಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾ, ಮಿರ್ಚಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಿಂದೆವು. ಇದರ ಸವಿಯಂತೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಯೋಜಕ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿ.27ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅದೆಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಡು, ನುಡಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸದಾಸಿದ್ಧ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ" ಎಂದರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ 'ಯಾರೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸನಿಟ್ಟು' ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ಉಸಿರೇ ನೀ ಉಸಿರ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ', 'ನೂರು ಜನ್ಮಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕೂ', 'ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ' ಹಾಡು ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸಾಲು ಕೂಡಾ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಫಿದಾ ಆದರು.
'ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು', 'ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ', 'ಬಾರೇ ನನ್ನ ಕುರುಬರಾಣಿ', 'ಏನೇ ಕನ್ನಡತಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡತಿ', 'ನಾನು ಯಾರು..? ಯಾವ ಊರು..?', 'ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಳು ಆಯಿರಾಯಿರ್ರೊ', 'ಮಾರಿಕಣ್ಣು ಹೋರಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ', 'ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ', 'ಯಾರೇ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೇ', 'ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ', 'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಡಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದರು.
ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ರಂಜಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕ.ರ.ವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಅಭಿಲಾಷ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
