'ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿ': ರೈತರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2026 at 5:17 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ (MSP) ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಗುತ್ತಲ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರಮಠದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಿಂದ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರಮಠದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುರುಪು ತುಂಬಿದರು. ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ಕಂಬಕ್ಕೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಎಥೆನಾಲ್ 80% ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 20% ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕರೂಪ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾರ್ಕೋಲ್ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೆಗಳಿಕೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಎಂದು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಇದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಿ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
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