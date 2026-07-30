ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರಿಕ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಡಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿಯ 11 ಬೂತ್ ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಯಾರಬ್ ಹಾಗೂ ದಸ್ತಗೀರ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 5:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್ಐಆರ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿಯ 11 ಬೂತ್ ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಯಾರಬ್ ಹಾಗೂ ದಸ್ತಗೀರ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 29ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋಷನ್ ನಗರದ ಕೌಸರ್ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋಷನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಫಕೀರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಯಾರಬ್ ಹಾಗೂ ದಸ್ತಗೀರ್ ಎಂಬುವರು ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಬಳಿ ತಾವು ಜಯನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಎಲ್ಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲಿಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಡಿಸಿಪಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಮಟೆ, ನಿನ್ನೆ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಐಆರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಫಕೀರಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.