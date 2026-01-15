ಶಾಮನೂರು ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟು; ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸತತ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದ ಶಾಮನೂರು ಭದ್ರಕೋಟೆಯ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 6:08 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಕೈ' ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಅಹಿಂದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಖಾಡದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಆರು ಸಲ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಶಾಮನೂರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆರವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಲವರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇದ್ಧಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ, ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 80% ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕುರುಬರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು: ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಕಳೆದ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡರು ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದು, ಈಗ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಯೂಬ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇನ್ನಿತರರು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಇತ್ತ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಬಣದಿಂದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಹೆಸರುಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಬಣದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ವಿವರ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,13,538 ಪುರುಷರು, 1,17,479 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ 47 ಇತರೆ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,31,062 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 4,857 ಯುವ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2,497 ಪುರುಷ ಮತ್ತು 2,360 ಮಹಿಳಾ ಯುವ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 1,395 ಪುರುಷ ಹಾಗೂ 1,146 ಮಹಿಳಾ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು 2541 ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 217 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನೂ ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ: ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಹಿಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಿಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕರು, ಕುರುಬರು, ದಲಿತರು, ಮರಾಠರು, ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಹಿಂದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಇರುವ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಕಳೆದ ಸಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ, ಅಹಿಂದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಮನೆತನ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗಲಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವರು ಸರಿ ಎನ್ನುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೇ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಖರೀದಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೊದಲಿಗ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದವರೂ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಮುದಾಯವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ರವಾನೆ ಆಗಬೇಕು. 2008ರಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಸೈಫುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿ ಫಾರಂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಚಿವರು, ಪತ್ನಿ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, "ಬಹಳ ಜನರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಹೋದ ಬಾರಿಯೇ ಇದು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಮೇತ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದೆ" ಎಂದರು.
