ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟು: 5ನೇ ದಿನವೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಕಲಾಪ
ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
Published : August 21, 2026 at 8:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಸದನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಲೇ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸದ್ದುಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಸದನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಆರು ದಿನಗಳ ಪೈಕಿ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಯದ್ದೇ ವಿಚಾರ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೂ ಬಗ್ಗಲು ಸಿದ್ದವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದವು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ, ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಚರ್ಚೆ, ಮೂರು ವಿಧೇಯಕಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ನಡೆದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸದೇ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವು.
ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೊಗಸಾಲೆ ಸುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸುತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇತ್ತ ಸದನ ನಡೆಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕೂತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ 24 ಕೇಸ್ಗಳಿವೆ - ಅಶೋಕ್: ಕಲಾಪದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ನಾಗೇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸದನದ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬರಗಾಲದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ 24 ಕೇಸ್ಗಳಿವೆ. ಸಿಬಿಐನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಇವೆ. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಪರಾಧಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದರು.
ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಾಪ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಿ, ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
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