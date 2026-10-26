FIBA Asia WBL: ಚೀನಾದ ಸಿಚುವಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಜಪಾನಿನ ಡೆನ್ಸೊ ಐರಿಸ್
ಫಿಬಾ ಏಷ್ಯಾ ಮಹಿಳಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.
Published : October 26, 2026 at 9:28 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಫಿಬಾ ಏಷ್ಯಾ ಮಹಿಳಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಡೆನ್ಸೊ ಐರಿಸ್ ತಂಡವು ಚೀನಾದ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿಚುವಾನ್ ಯುಯಾಂದ ಮೀಲೆ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡೆನ್ಸೊ ಐರಿಸ್ ತಂಡ 81-63 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಚೀನಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಚುವಾನ್ ಯುಯಾಂದ ಮೀಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸೊ ಐರಿಸ್ 24-20 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತದನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಚುರುಕಿನ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ತಂಡ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ 43-36 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸೊ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸತತವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿ ಚೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.
ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿರೋಧವೊಡ್ಡಿದ ಜಪಾನ್, ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಚೀನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೆನ್ನೆಡಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯದಿರುವುದು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಕೆನ್ನೆಡಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಕೇವಲ 11 ಅಂಕಗಳಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಡೆನ್ಸೊ ಐರಿಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಮಾಕಿ ತಕಡ 23 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಹರುನ ಕಸಗಿ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಕ್ಯಾಥೆ ಲೈಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು 73-68 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಕೆ.ಬಿ.ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
ಡೆನ್ಸೊ ಐರಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫಿಬಾ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಡೆದ ಚೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಪದಕ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಪಿ ಬಿ.ದಯಾನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
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