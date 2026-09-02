ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ!
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07341 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 05.09.2026 ರಿಂದ 31.10.2026 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 7:36 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛತ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07341/07342 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07341 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 05.09.2026 ರಿಂದ 31.10.2026 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 05:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ 11:15 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಕುಂದಗೋಳ (05:13/05:14 ಗಂಟೆ), ಸಂಶಿ (05:23/05:24 ಗಂಟೆ), ಯಲವಿಗಿ (05:52/05:53 ಗಂಟೆ), ಎಸ್ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ (06:40/06:42 ಗಂಟೆ), ಬ್ಯಾಡಗಿ (06:51/06:52 ಗಂಟೆ), ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು (07:18/07:20 ಗಂಟೆ), ಹರಿಹರ (07:45/07:55 ಗಂಟೆ), ದಾವಣಗೆರೆ (08:10/08:12 ಗಂಟೆ), ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು (08:50/08:52 ಗಂಟೆ), ರಾಮಗಿರಿ (09:08/09:10 ಗಂಟೆ), ಅಜ್ಜಂಪುರ (09:35/09:37 ಗಂಟೆ), ಬೀರೂರು (09:53/09:55 ಗಂಟೆ), ಕಡೂರು (10:05/10:07 ಗಂಟೆ), ಬಿಸ್ಲೆಹಳ್ಳಿ (10:16/10:17 ಗಂಟೆ), ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ (10:27/10:28 ಗಂಟೆ) ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ (10:42/10:43 ಗಂಟೆ) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ/ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 11:15 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07342 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 05.09.2026 ರಿಂದ 31.10.2026 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ 17:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ 23:20 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿ (17:43/17:45 ಗಂಟೆ), ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ (18:04/18:05 ಗಂಟೆ), ಬಿಸ್ಲೆಹಳ್ಳಿ (18:16/18:18 ಗಂಟೆ), ಕಡೂರು (18:28/18:30 ಗಂಟೆ), ಬೀರೂರು (18:40/18:42 ಗಂಟೆ), ಅಜ್ಜಂಪುರ (18:56/18:57 ಗಂಟೆ), ರಾಮಗಿರಿ (19:21/19:23 ಗಂಟೆ), ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು (19:45/19:47 ಗಂಟೆ), ದಾವಣಗೆರೆ (20:23/20:25 ಗಂಟೆ), ಹರಿಹರ (20:35/20:45 ಗಂಟೆ), ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು (21:06/21:08 ಗಂಟೆ), ಬ್ಯಾಡಗಿ (21:21/21:22 ಗಂಟೆ), ಎಸ್ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ (21:36/21:38 ಗಂಟೆ), ಯಲವಿಗಿ (22:10/22:12 ಗಂಟೆ), ಸಂಶಿ (22:34/22:35 ಗಂಟೆ) ಮತ್ತು ಕುಂದಗೋಳ (22:44/22:45 ಗಂಟೆ) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ/ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು 23:20 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 01 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿ, 07 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ 02 ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್/ದಿವ್ಯಾಂಗಜನ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.