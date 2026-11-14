ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಆ್ಯಪ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ
'ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೇಲ್' ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡಪಿ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 9:13 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ರೈತರು ತಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ಎಫ್ಎಸ್ಎಎಸ್) ಎಂಬ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 'ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೇಲ್' ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರಕಿದ ಕಾರಣ, ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್: ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ರೈತರು ಹತ್ತಿರದ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊಬ್ಬರಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೋರಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತಿತರ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿದೆ.
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನೆರವೂ ಇದೆ: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಸಿಎಸ್ಸಿ), ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು (ಪಿಎಸಿಎಸ್), ಸಹಕಾರ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಸಖಿಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು ನಿರ್ಧರಿತ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ರೈತ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?
- ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಐಡಿ. ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಹಿಡುವಳಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
- ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿಫಾಸರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
- ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬಂದು 2-3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
- ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ನ್ನು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ರೈತರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ರೈತನ ಪರ ಬೇರೋಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
- ಆ ಬೇರೋಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
- ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಬ್ಯಾಗ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ 49 ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ.
ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೊಬ್ಬರದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲನಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅರ್ಹ ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀರಲಿದೆ.
"ರೈತರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೇಲ್' ಆಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಂದನ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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