ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಚೀಲದಲ್ಲಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೀಲರ್ಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 22, 2026 at 10:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೀಲ್ಡ್ (ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ) ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದ ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಎಂ. ಮಕಾಂದರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಗೊಬ್ಬರದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೇವಲ ಡೀಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡೀಲರ್ ಗೊಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶದ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಗೆ ಅವರೇ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು, ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಸ್. ಕಲ್ಲೆಣ್ಣವರ್ ಅವರು ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಬಾಜ್ ಅಗ್ರೋ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರವ ರೂಪದ ಮಲ್ಟಿ-ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬಯೋ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಟಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (ಸ್ಯಾಂಪಲ್) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.
2021ರ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಬಂದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗೊಬ್ಬರದ ಮಾದರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರದೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು (ಆರೋಪಿ 1 ಮತ್ತು 2) ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ (ಆರೋಪಿ 3) ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತು 7 ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಆದೇಶ 1985ರ ನಿಯಮ 19 ಮತ್ತು 21ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 3ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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