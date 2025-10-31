ETV Bharat / state

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸಾವು

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.

BANNERGHATTA PARK ANIMAL EXCHANGE PROGRAMME BENGALURU ANIMAL RELOCATION FEMALE INDIAN GAUR DIES
ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸಾವು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 8:17 PM IST

ಆನೇಕಲ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನೆಹರು ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಪರ್ದಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಮೂಲಕ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

