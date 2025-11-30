ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಗೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯೇ ಮನೆ ದೇವರು, ನಾಡಗೀತೆಯೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ
ಮೈಸೂರಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 30, 2025 at 1:58 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗು ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರೆಂದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೌಮ್ಯ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಪಟದೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಫೋಟೊ ಇಟ್ಟು, ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ತಿಂಗಳುಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯನ್ನೇ ಮನೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮನೆಯೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದೆನಿಸಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ನಾಡಗೀತೆಯ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ-ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಫೋಟೋ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ತೆಗೆದಿಡಲು ಮನಸಾಗದೇ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
