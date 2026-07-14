SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಲಗೈ ಮುರಿತ; ತನ್ನನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ BLO ಒತ್ತಾಯ
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ತಾವು ಬಲಗೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.
Published : July 14, 2026 at 9:29 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ನೊಂದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್ (BLO) ಒಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಶಶಿಧರ್ ಸಿ. ರೂಗಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕೈ ನೋವು, ಕಾಲು ಬಾವು ಬಂದರೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವೆ.
ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ನಂ.2)ಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಓಣಿಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 28 ಮತ್ತು 29ರಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ರಜೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಶಿಧರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 59 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಶಿಧರ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ BLO ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವು: SIR ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭುವನಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯವರಾದ ಭುವನಾ ಎಸ್ಐಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರು.