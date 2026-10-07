9ನೇ ದಿನದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ: 13 ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, 6 ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ 13 ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Published : October 7, 2026 at 11:03 AM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ 13 ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರಿಗೆ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 9ನೇ ದಿನದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ 13 ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಮುನ್ನೆಡೆಸುವ ಆನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, 6 ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ತಂಡಗಳ ಸಖತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಡಳಿತ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇನಾನಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ, ಬುಧನ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ, ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮಾದರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹುಣಸೂರಿನ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯೋ ದೊರೆಯೇ', 'ಮರೆಯುವುದುಂಟೆ ಮೈಸೂರು ದೊರೆಯ' ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸರಿಸಿದರು.
ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಪುರಾಣ, ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನ ವಧೆ, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥನದ ಜತೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು, ಬುದ್ದನ ಕರುಣೆ, ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ತಿಮಕ್ಕ ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು. 47 ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದುಬಂತು.
ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು.
ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಅವರು ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾ ಜಿಕ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಒಂದು ದಿನ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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