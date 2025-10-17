ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕು: ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
ಕನೇರಿ ಮಠದ ಕಾಡುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Published : October 17, 2025 at 4:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಕಾಡುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿರುವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಕಾಡುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧೀಶರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಎಂದಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಅಸಹ್ಯಕರ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಂದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚೆಂದೇ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಳಿಕ ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ನೀವು, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆದುರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ: ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ತರಳಬಾಳು ಶಾಖಾ ಬೃಹನ್ ಮಠದ ಡಾ. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುವೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಕತೆ ಏನು?. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ದಾಳವಾಗಬಾರದು. ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಎಲ್ಲೂ, ಯಾರನ್ನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೊಗಳಿಕೆ, ತೆಗಳಿಕೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆದುರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ" ಎಂದರು.
