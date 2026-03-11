ಅಪ್ಪನ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಮಗ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ UPSC ಟಾಪರ್ ಕಿರಣ ಕಮತೆ; ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇವರ ದಿನಚರಿ?
ವಾರದ ರಜೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗದೇ ಬರೀ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಕಿರಣ ಕಮತೆ
Published : March 11, 2026 at 10:02 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ತಂದೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಗ ತಂದೆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ 53ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಛಲ ಬಿಡದ ಓದು, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಐದು ಬಾರಿ ವಿಫಲ ಆದರೂ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಣ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮತೆ(29) ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿರಣ ಅವರ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಬಿತ್ತಿದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಬೀಜ ಇಂದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ದಂಡು ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಅವರ ಮನೆಯತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
6ನೇ ವರ್ಷ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿತು: ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಕಿರಣ ಕಮತೆ, ಆರು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸು. ಆ ಕನಸನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರು. ಆ ಕನಸು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಐದು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಓದಿದೆ: ಮೊದಲ ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂತರದ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೌಕರಿ ಜೊತೆಗೆ ಓದುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಓದಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದರು.
ನನ್ನದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸುಮಲತಾ ಕೆ.ಜಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಕಿರಣ ದಿನಚರಿ..?; ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30ರವರೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ 7ಕ್ಕೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಡುವೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆರು ರೂಟಿನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ವಾರದ ರಜೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗದೇ ಬರೀ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಿದ ಪತ್ನಿ: ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಳು. ನಾನು ಐದು ಬಾರಿ ವಿಫಲ ಆದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಪತ್ನಿ ಲೋಚನಾ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಆಕೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದೇವತೆ. ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಆಕೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕಿರಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ: ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ಕನಸು ನಿಜ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತಾ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೇಮಕ ಆದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ನನಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನೀರಾವರಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನೌಕರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಕಿರಣ ತಾಯಿ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ: ಕಿರಣ ತಾಯಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸತತ ಆರು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದ. 100-200ರೊಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಮದುವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹರ್ಷಗೊಂಡರು.
ಅಪೇಕ್ಷಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು: ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಅವನು ಐಎಎಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಾ ಐಎಎಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಇದು ಕಿರಣಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಹೋದರಿ ಕೀರ್ತಿ.
