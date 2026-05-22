ಹಾವೇರಿ: ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಂದೆ-ಮಗ ಸಾವು

ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಗನನ್ನು ತಂದೆ ಮುಂಜಾನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

FATHER AND SON DIE AFTER FALLING INTO A PUDDLE WHILE WALKING IN HAVERI
ನೀರಿನ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಂದೆ-ಮಗ ಸಾವು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 7:07 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ನೀರಿನ ಹೊಂಡದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಶಂಬುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂಸಬಾವಿ(40) ಮತ್ತು ಶರತ ಹಂಸಬಾವಿ(8) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಗನನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ‌ ನಡೆದಿದೆ.

ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಶರತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ‌. ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಹೋದ ತಂದೆಯೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಂಡ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ‌ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

