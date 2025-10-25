ETV Bharat / state

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಮಗನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಅಪ್ಪ

ಮಗಳ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ತಲೆಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್​ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU RURAL DODDABALLAPURA CRIME FATHER SHOOTS SON ಮಗನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಅಪ್ಪ
ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಮಗನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಅಪ್ಪ (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 2:57 PM IST

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪ್ಪ - ಮಗನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದು, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ಮಗನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹರೀಶ್ (30) ಗಾಯಾಳು. ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ (60)ರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಕೆ. ಬಾಬಾ, "ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ (ಗುರುವಾರ) ತಂದೆ, ಮಗ ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಗ ಹರೀಶ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಸುರೇಶ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್​ನಿಂದ ಮಗನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹರೀಶ್ ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಹರೀಶ್​ಗೆ ಆಪರೇಷನ್​ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳು ಔಟ್​ ಆಫ್​ ಕಂಡೀಷನ್​ಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಇದೆ. ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಮಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಕೆ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

