ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಮಗಳನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಂದು, ಹೂತು ಹಾಕಿದ ತಂದೆ
ಮಗಳನ್ನು ತಂದೆಯೇ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದು ಹೂತು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 7:55 PM IST
ತುಮಕೂರು: ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾದ 17 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ತಂದೆಯೇ ತೋಟದ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ನಿಂಬೆಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಂಬೆಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಟಿ. ಮೇಘನಾ(17) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಗಳು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಘನಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 6-7 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಮಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಾಯಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
SP ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಘನಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೇ.8 ರಂದು ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪುನಃ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮೇ.2 ರಂದು ಪತಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕಳ್ಳಂಬಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಪತಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಗೊಂದಲಮಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗಳು ಮೇಘನಾ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತೋಟದ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆನಂತರ ಕೊನೆಯದಾ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂತು ಹಾಕಿವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಹೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
