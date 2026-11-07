ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 1:41 PM IST
ಮೈಸೂರು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ನಾನು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಭೇಟಿಯಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಕೇವಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಹರಡಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಸ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವಾದ 8 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ: ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರವೇ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಅರಮನೆ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು: ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನ, ಅಂಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೌರವಧನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹರಾಜರೇ. ನಾನು ಅರಮನೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಜನರ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣದಿಂದಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೇ ಸೇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾಜಾಡಳಿತವಾಗಲಿ ಜನರ ತರಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಾಜಮನೆತನದವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಬಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರದಿ ಬರಲಿ. ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
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