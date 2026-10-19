ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗನ ಕೈಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ₹26,500 ದಂಡ
ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ನೀಡಿದ ತಂದೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 26,500 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 4:54 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗನಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ನೀಡಿದ ತಂದೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 26,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್(ಪಿಎಸ್ಐ) ಸ್ವಪ್ನ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಕೊಳ ಬಳಿ KA 14 EU 6709 ನಂಬರಿನ TVS JUPITER ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತ ಅಪ್ರಾಪ್ತ, ಆರ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಆತನಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಲಂ 199(ಎ), 146, 196, 190(2) ಐಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆ ಸಹಿತ ಕಲಂ 115 ಸಿಎಂವಿ ರೂಲ್ನಡಿ ಲಘು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 4ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಜೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 26,500 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ, ಬಾಲಕನಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನೀಡಿದ ತಂದೆಗೆ ದಂಡ: ಬಾಲಕನಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ (ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದನೇ ಎಸಿಜೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 27 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
2025ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತನೋರ್ವ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಲಂ 199(ಎ), 180, 196, ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಭದ್ರಾವತಿಯ ಒಂದನೇ ಎಸಿಜೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 27 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೋಷಕರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ನೀಡಿದ ತಂದೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
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