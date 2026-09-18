ತಂದೆ -ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು
ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 103(1), 109, 62 ಸಹ ಕಲಂ 3(5) ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2023 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
Published : September 18, 2026 at 10:26 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಡಹಗಲೇ ತಂದೆ - ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸಪ್ಪ ಶಿವನಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ(69), ಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವನಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ(55) ಮತ್ತು ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ(34) ಬಂಧಿತ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು. ಮೂಲತಃ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದ್ಯ ಧಾರವಾಡ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಯೋಧ ರುದ್ರಪ್ಪ ಶಿವನಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ್ 135ರ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾತಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಡಗೋಲು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಬಿ. ಬಸರಗಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 103(1), 109, 62 ಸಹ ಕಲಂ 3(5) ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2023 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಿತ್ತೂರು ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಭರತ್ ಎಸ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ. ಜಿ. ಹಂಪಣ್ಣವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಚುರುಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಂಧಿಸಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಬಸಪ್ಪ, ಸಂಗಪ್ಪ ಕೊಲೆಯಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಸಹೋದರ ಬಸಪ್ಪನ ಪುತ್ರ.
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